Туристичні плакати СРСР 1930-х років про Україну показали в мережі

В інтернеті знайшлися історичні плакати й брошури радянського туристичного агентства "Інтурист" 1930-х років, якими іноземців залучали до подорожей Радянським Союзом.

Прикметно, що зображення на них туристичних місць у радянській Україні із підписами англійською або німецькою мовами дуже контрастували з реальним виглядом. Знімки опублікував Telegram-канал Graphic Story (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Подобається типографія з адресами офісів продажів. Крім ілюстрації – жодної інформації, що продає. Ця чистота і підкуповує. Причому, наскільки я розумію, на ілюстраціях зображені не реальні місця, а збірні образи тих чи інших локацій", – написав автор.

Зазначимо, що радянське туристичне агентство "Інтурист" було створено в 1929 році. Використовуючи класичні елементи раннього комуністичного графічного дизайну, йому вдалося залучити десятки тисяч іноземців (багато з яких були зі США) на спеціальні туристичні об'єкти в Союз.

З огляду на те, що деякі з радянських курортів були розташовані в Україні, ідилічне зображення цих місць різко контрастує з досвідом українців у 1930-х роках. Адже тоді люди пережили величезні злидні й голод – Голодомор, який забрав мільйони життів – унаслідок радикальної радянської економічної політики.

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