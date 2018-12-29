Туристичні місця, які розчаровують: хто в лідерах

Мандрівники склали список найбільш переоцінених світових пам'яток. Так, першим в списку опинилося місто Венеція.

На думку туристів - це місце розчаровує людей найбільш часто. Про це повідомляє Daily Mail.

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"Венеція - туристична пастка. Спочатку ти, звичайно, захоплюєшся знаменитими каналами, які розсікають місто. Це дійсно цікаво. Але це все, що там є. Побачивши один, вважай, ти подивився і інші", - говорить один з учасників опитування.

На другому місці опинилося єгипетське місто Ель-Гіза, оскільки Велика піраміда виявилася не такою грандіозною, як очікували мандрівники.

У Отпуск.ру

Також багато розкритикували пляжі Балі, які в реальному житті були не такими вражаючими, як на фото, Дубай перетворився в "бетонні джунглі", а грецький острів Санторіні - дорогий і переповнений туристами.

У Отпуск.ру

Паризький музей Лувр охрестили безглуздістю, афінський Акрополь - "руїною з парою руїн поменше неподалік", а нью-йоркський Таймс-сквер - депресивним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сервіс бронювання житла Tvil.ru склав список речей, які найчастіше крадуть у туристів.