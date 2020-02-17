Туристи зняли порно в храмі на популярному курорті: коханці потрапили в розшук

Влада М'янми розшукуює хлопця і дівчину, які зняли любительське порно в одній з головних святинь країни - стародавньому місті Паган.

Як повідомляє The Myanmar Times, їх мають намір покарати за неповагу до релігійного місця.

The Myanmar Times

У міністерстві туризму розповіли, що відправили фото іноземців менеджерам безлічі готелів країни для прискорення процесу пошуку. У М'янмі секс в святині порахували злочином щодо релігії, іноземцям в разі затримання може загрожувати до двох років в'язниці.

Еротичний ролик, знятий в Пагані, виявили користувачі одного з порносайтів. У профілі на ресурсі вказано, що відео опублікували 23-річні італійці.

Як раніше писав OBOZREVATEL, авіапасажир з Китаю намагався провезти в багажі мертвих птахів і був затриманий митниками в аеропорту Вашингтона. Чоловік прибув в США з Пекіна.

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