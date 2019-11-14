Туристи зможуть відвідувати "білоруські Мальдіви": як виглядає "райський куточок"

У Білорусі відкрили для відвідування без візи іноземним туристам Красносельські кар'єри у Волковиському районі, які також називають "білоруськими Мальдівами".

Указ президента Олександра Лукашенка набув чинності 10 листопада. Як повідомляє газета "Наш час", у документі йдеться, що безвізова зона на Гродненщині значно розшириться, до неї також додатково увійде територія Берестовицького, Вороновського, Лідського, Щучинського.

"Білоруські Мальдіви" hawat.by

"Керівництво ВАТ "Красносельскстройматеріали", якому належить цей виробничий об'єкт, уже підтвердило готовність допускати екскурсантів до упорядкованих місць для проведення фотосесій на тлі крейдяних кар'єрів. Але це не торкнеться тих, хто захоче відвідати кар'єри в стихійному порядку", – розповіла заступник голови Волковиського райвиконкому Тетяна Андрушкевич.

Красносільські кар'єри

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Тим часом, видання Tut.by нагадало, що крейдяні кар'єри під Волковиськом закриті для відвідування, оскільки купатися там небезпечно через глибину, яка подекуди сягає 25 метрів.

Кар'єри - "Білоруські Мальдіви" hawat.by

"Білоруські Мальдіви" офіційно вважаються технічними водоймами. Шляхи під'їзду до кар'єрів перекопали, на під'їздах організували чергування. З якістю води справи теж ідуть не дуже добре: вода за мікробіологічними показниками не відповідала вимогам Державних санітарних правил і норм. Кількість окремих бактерій перевищувала норму майже в сто разів", – ідеться у повідомленні.

Туристів пустять на "білоруські Мальдіви" hawat.by

"Білоруські Мальдіви" Фото: Олексій Шота

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Білорусі відкрили два туристичні маршрути в зоні відчуження, встановленої після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

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