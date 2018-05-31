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Туристи вистрибнули на крило літака через жарт про бомбу: відеофакт

1.6тЧитати новину російською

В аеропорту Lion Air Індонезії неправдиве повідомлення про бомбу змусило людей вистрибнути з літака, який готувався до зльоту.

В результаті інциденту десять осіб отримали травми, пише Lenta.ru .

Як з'ясувалося, один турист розлютився на бортпровідників і пожартував, що в салоні захована бомба.

Стюардеси повідомили про це пілотові і попросили всіх спокійно покинути літак. Однак, почувши фразу про бомбу, інший пасажир вибив двері аварійного виходу і зістрибнув вниз на крило. Решта людей теж в паніці почали стрибати на двигун лайнера, а потім скочуватися вниз на землю і тікати. Кілька людей отримали травми голови та переламали кісток.

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За словами, менеджера аеропорту, заарештовані двоє пасажирів літака - турист, який збрехав про бомбу, і інший чоловік, який виламав двері літака. Затриманим загрожує до восьми років в'язниці.

Як повідомлявOBOZREVATEL, бортпровідник виконав запальний танець в літаку.

Місце
Індонезія
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