Туристи масово кинулися до Чорнобиля: з'явилося відео ажіотажу

У зоні відчуження спостерігається справжній туристичний бум після запаморочливого успіху серіалу "Чорнобиль" від HBO.

Журналісти Deutsche Welle показали ажіотаж серед мандрівників із усього світу (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Щоранку на пункті пропуску очікують паспортного контролю сотні туристів. Навіть там їм є чим зайнятися: один із туроператорів поставив намет зі специфічними сувенірами – магніти на холодильник, презервативи, що світяться, футболки і різні дрібниці з символікою.

Намет із сувенірами Кадр із відео

На вулицях у зоні відчуження можна зустріти дуже багато людей. Їдуть в основному іноземці, за винятком росіян – їм заборонений в'їзд. Також проблематично потрапити громадянам Білорусі. Але туроператорів це не бентежить, тому що західні мандрівники за враження готові платити більше: одноденна групова екскурсія коштує в середньому 100 євро.

В'їзд до Чорнобиля Кадр із відео

Інтерес до цього місця ріс із кожним роком. Тільки в 2018 році Чорнобиль відвідали 72 тисячі осіб. А в 2019-му очікується до 150 тисяч. Туроператори кажуть, що попит на поїздку після виходу однойменного серіалу значно збільшився. Великий приплив очікується вже восени.

Туризм у Чорнобилі Кадр із відео

Туристи в Чорнобилі Кадр із відео

Основною частиною програми є поїздка до Прип'яті, яка з кожним роком занепадає. Виною всьому – не тільки зовнішнє середовище і час, а й мародери, які вивозять металобрухт. За прогнозом гіда Миколи Фоміна, якщо не вжити заходів, місту-"привиду" залишилося 10-15 років до повного знищення.

У зв'язку з цим складено петицію, яка виступає за внесення Чорнобиля до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Такий же документ з'явився на сайті президента України. Збір підписів – три місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в компаніях, які організовують тури в зону відчуження, заявили про 30-40% зростання кількості туристів, після закінчення серіалу ця цифра буде тільки рости.

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