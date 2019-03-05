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Туристам на замітку: названо небезпеку курортних басейнів

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Прозора і на вигляд чиста вода в басейнах готелів може бути дуже шкідливою для здоров'я.

Про це розповів співробітник асоціації інструкторів з плавання Safety Training Awards Люк Гріффітс для туристів, передає The Sun.

"Тільки тому, що вода в басейні виглядає чистою і прозорою, вона все ще може містити шкідливі мікроорганізми, такі як криптоспоридії, тому намагайтеся не пити воду з басейну", – пояснив він.

Басейн

Басейн

pixabay

За словами фахівців, ці паразити – найбільш поширена причина шлункових інфекцій, а їх потрапляння в організм може викликати нудоту, діарею та біль.

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Два неприємні паразити – криптоспоридії і лямблії – є настільки маленькими, що їх не можна побачити неозброєним оком. Але вони несуть небезпеку для здоров'я, особливо, якщо у людини слабкий імунітет.

Туристам на замітку: названо небезпеку курортних басейнів
Туристам на замітку: названо небезпеку курортних басейнів

"Пам'ятайте, що каламутна вода – це ознака того, що з басейном щось не так. Така вода може містити небезпечні для здоров'я хімікати і бактерії", – додав Гріффітс.

Більше того, слизовий шар на стінках басейну вказує на його непридатність для купання, тому що у воді можуть жити такі бактерії, як синьогнійна паличка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно українські туристи відвідали найпопулярніші п'ятизіркові готелі Єгипту, де зіткнулися з моторошними умовами для мандрівників.

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Теги
туризмподорожіздоров'я
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