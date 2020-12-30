Туреччина закриє популярні туристичні локації на Новий рік

Юля Ухіна Новини 18:28, 30.12.2020

У Туреччині на час святкування Нового року закриють деякі видатні вулиці та площі. Так, вони будуть недоступними для відвідування з 21:00 31 грудня до 10:00 1 січня.

Про це повідомляє видання Hurriyet. За словами інсайдерів, заборони будуть діяти як для туристів, так і для громадян країни.

Які території закриють в Туреччині

  • Вулицю Істікляль – у Стамбулі;

  • Площу Султанахмет – у Стамбулі;

  • Площу Кизилай – в Анкарі;

  • Площу Гюндогана – в Ізмірі.

Площа Кизилай в Анкарі
topgid.net

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про введення цілодобової комендантської години в Туреччині на новорічні свята: з 21.00 31 грудня до 05.00 4 січня.

Крім того, раніше уряд країни призупинив роботу лазень, саун, басейнів, спортзалів. У торгових центрах кількість покупців обмежували за допомогою цифрового коду. А кафе і ресторанам дозволили роботу тільки на винос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині заборонили проводити новорічні вечірки та інші розважальні заходи на території готелів.

Коментувати
Travel Новини

Дивіться також

В Україні за добу на COVID-19 захворіли сотні дітей та медиків

КСУ зажадав від Зеленського терміново скасувати указ щодо відсторонення Тупицького

Зеленський надав звання "Герой України" екіпажу збитого літака МАУ

Прогноз для України на 2021 рік: тарологиня попередила про новий Майдан і зміну влади

У КСУ анонсували спецзасідання після указу Зеленського щодо усунення Тупицького