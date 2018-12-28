Туреччина вводить новий податок для українців: скільки доведеться платити

Із 1 січня 2019 року Туреччина вводить податок на безпеку для туристів у розмірі 1,5 євро. Ця сума буде стягуватися в аеропортах із прильотом.
Планувалося, що новий податок буде 3 євро, але Асоціації туристичних агентств Туреччини (TÜRSAB) вдалося знизити ціну. Про це повідомляє today.ua.
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"За даними Асоціації туристичних агентств Туреччини (TÜRSAB), спочатку головне управління державних аеропортів країни планувало ввести податок у розмірі 3 євро із людини. Однак, після звернення TÜRSAB до міністра культури і туризму Туреччини Мехмета Нурі Ерсоі з пропозицією знизити податок, було вирішено зменшити суму збору до 1,5 євро", — пише видання.
Як раніше писав OBOZREVATEL, росіянам ускладнили правила в'їзду у США. З 1 січня 2019 року ціна багаторазової туристичної або ділової візи (B1/B2) у США для громадян РФ виросте до 303$. Зазначається, що зараз вартість таких віз становить 160$.