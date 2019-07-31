"Це наша відповідь супостату!" В Яремче відбувся перший Гуцульський карнавал

27 липня в Ярмече, Івано-Франківська область, відбувся Перший Гуцульський карнавал. Так, шість платформ проїхалися по центру міста, а після цього городяни і туристи змогли насолодитися святковим концертом.

Карнавал приурочили до Дня міста. За словами організаторів свята, такі заходи допоможуть розвитку туристичної інфраструктури Яремче і залучать мандрівників з усього світу. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як пройшов Перший Гуцульський карнавал.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Святкові заходи в Яремче почалися рано вранці. Перше, що побачили туристи і городяни - масштабний ярмарок, на який з'їхалися торговці з усієї округи. Сир, карпатське вино, вишиванки, вироби з дерева і традиційні українські прикраси - кожен міг знайти тут щось для себе.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Мер міста Василь Онутчак власноруч приготував грибну юшку і пригостив нею всіх бажаючих. До речі, секретом страви він не поділився сказавши, що справжній гуцул ніколи не розкриє власний рецепт. Більш того, деколи навіть дружини не знають, як готують юшку їхні чоловіки.

"Гуцули прокидаються дуже рано близько 4:00 ранку і починають готувати. Особливість в тому, що страва готується на дуже повільному вогні. Справжні господині використовують тільки власноруч зібрані білі гриби і домашню локшину", - говорить Онутчак.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Зазначимо, що страва готувалася з 4:00 до 13:00, а її смакові якості викликали захват у всіх, хто встиг спробувати. Буквально за 15 хвилин 75-літровий казан з ласощами спорожнів.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Ідея проведення Гуцульського карнавалу належить власнику готелю Romantik Spa Hotel і голові ради підприємців Яремчанщини Івану Гаврону. За його словами, після численних подорожей у нього з'явилося бажання перетворити Яремче в туристичну родзинку Карпат, куди будуть приїжджати відпочивальники з усього світу.

"Сьогодні карнавал має велике значення. Це святкова хода, представлення своєї культури, яскраве вираження етнічного продукту. Це ремесло, пісня, танці і все, чим можна похвалитися. Українці, карнавальте і не бійтеся цього слова! Карнавальте і робіть подібні заходи в своїх регіонах. У вас є, що показати і чим пишатися! А ми, як флагмани цього продукту, запрошуємо всіх на наш Гуцульський карнавал!", - сказав Гаврон.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

У Першому відкритому Гуцульському карнавалі взяли участь шість платформ. Фантазію і розмір платформ організатори не обмежували. Єдиною умовою була наявність елементів гуцульської культури.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Переможцем стала платформа від санаторію "Прикарпаття". 30 дітей пройшлися по місту-курорту Яремче в костюмах і виконали українські пісні.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Багатьох вразила латформа відділу культури Яремчанського міськвиконкому. На ній інсценували весілля Олекси Довбуша та Маші.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Romantik Spa Hotel представив платформу, на який пригощали пивом і карпатськими смаколиками.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Не менш вражаючою була платформа, учасники якої спорудили вертоліт з дерева. Вона особливо сподобалася дітям, які постійно хотіли помацати і навіть піднятися на незвичайну інсталяцію.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Також на карнавалі можна було побачити найбільший в Україні джип, який зроблений з трьох інших авто.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Іван Гаврон зазначив, що в наступному році всі недостачі карнавалу будуть виправлені і він сподівається, що це збільшить туристичний потік в Яремче, а також буде піднімати національний дух і радувати городян.

"Перед карнавалом мені писали люди, які зараз знаходяться на фронті. Вони говорили "ми там воюємо, а ви карнавалите". Я дуже поважаю наших воїнів, які захищають нас, стоять стіною і не пускають ворога на нашу землю. Наш карнавал - це відповідь супостату.Ми не стоїмо на місці і будемо в тилу показувати, що ми сила", - додав автор ідеї карнавалу.

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Гуцульський карнавал в Яремче Прес-служба

Зазначимо, що з кожним роком курорт Яремче стає все більш популярним, а саме місто просто розквітає - з'явилися нові дороги, облаштовано міські сквери, зростає та покращується інфраструктура.

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