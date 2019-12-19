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19 грудня • оновлено в 17:48
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"Труп на борту": розкрито незвичайний секрет бортпровідників

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Бортпровідники кількох авіакомпаній розкрили кодове слово, яке означає, що на борту літака знаходиться померла людина.

Йдеться про абревіатуру HR, яка розшифровується як human remains - "людські останки", пише Daily Star.

"Труп на борту": розкрито незвичайний секрет бортпровідників

pexels.com

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Цю фразу можуть вимовляти диспетчери по рації або стюардеси в розмові у разі, коли в багажному відділенні повітряного судна перевозиться труп.

Як правило, подібний "вантаж" ретельно упакований, так що жоден пасажир не здогадається про те, що знаходиться всередині.

"Труп на борту": розкрито незвичайний секрет бортпровідників

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня стюардеса британської авіакомпанії Virgin Airlines Менді Сміт відверто розповіла про секс своїх колег на борту літака. Дівчина повідомила, що секс в літаку під час перельоту - не рідкість для багатьох членів екіпажу.

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Автор
Марія Дідик
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