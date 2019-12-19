"Труп на борту": розкрито незвичайний секрет бортпровідників

Бортпровідники кількох авіакомпаній розкрили кодове слово, яке означає, що на борту літака знаходиться померла людина.

Йдеться про абревіатуру HR, яка розшифровується як human remains - "людські останки", пише Daily Star.

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Цю фразу можуть вимовляти диспетчери по рації або стюардеси в розмові у разі, коли в багажному відділенні повітряного судна перевозиться труп.

Як правило, подібний "вантаж" ретельно упакований, так що жоден пасажир не здогадається про те, що знаходиться всередині.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня стюардеса британської авіакомпанії Virgin Airlines Менді Сміт відверто розповіла про секс своїх колег на борту літака. Дівчина повідомила, що секс в літаку під час перельоту - не рідкість для багатьох членів екіпажу.

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