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Тримали на спеці й дали воду по 3 євро: навколо Ryanair розгорівся скандал

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Авіакомпанія Ryanair зобов'язала пасажирів платити за надану воду, яку вони отримали в 30-градусну спеку.

За даними Metro, турист Стівен Рамсі поскаржився, що рейс був затриманий майже на дві години, і тільки за півгодини до вильоту бортпровідники запропонували людям, які весь цей час сиділи у літаку, воду вартістю три євро за пляшку.

Незадоволений пасажир дорікнув представників компанії, натякнувши, що вони повинні надавати з урахуванням обставин напій безкоштовно. На це він отримав відповідь, ніби вони так не можуть робити, тому що це не відповідає політиці компанії.

Пасажири в літаку

Пасажири в літаку

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"Персонал поводився дуже професійно і доброзичливо, але їхні руки зв'язані. Вони також мали сплачувати за додаткову воду", – зазначив Рамсі.

Ryanair

Ryanair

pixabay

У мережі розгорівся скандал через дії компанії. А тим часом, в Ryanair поки не прокоментували ситуацію. У компанії лише відзначили, що "рейс було відкладено перед зльотом через незначну технічну проблему з літаком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тисячі пасажирів застрягли в аеропорту Схіпхол в Нідерландах, тому що у компанії, яка заправляє літаки, сталася технічна несправність з паливом.

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Тема
авіаперельоти
Теги
туризм подорожі скандали
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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Waix Alex
Waix Alex
Ничего страшного.
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Сало Уронили
Сало Уронили
та вы шо.це ж Омелян завив лоукостер.
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Даян Моше, Сало Уронили ничего не имеет :)) оно побирается :)
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Сало Уронили, а причём тут Омелян троль??? Или ты село никогда не летало ???
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