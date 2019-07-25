Тримали на спеці й дали воду по 3 євро: навколо Ryanair розгорівся скандал

Авіакомпанія Ryanair зобов'язала пасажирів платити за надану воду, яку вони отримали в 30-градусну спеку.

За даними Metro, турист Стівен Рамсі поскаржився, що рейс був затриманий майже на дві години, і тільки за півгодини до вильоту бортпровідники запропонували людям, які весь цей час сиділи у літаку, воду вартістю три євро за пляшку.

Незадоволений пасажир дорікнув представників компанії, натякнувши, що вони повинні надавати з урахуванням обставин напій безкоштовно. На це він отримав відповідь, ніби вони так не можуть робити, тому що це не відповідає політиці компанії.

Пасажири в літаку Facebook Рамсі

"Персонал поводився дуже професійно і доброзичливо, але їхні руки зв'язані. Вони також мали сплачувати за додаткову воду", – зазначив Рамсі.

Ryanair pixabay

У мережі розгорівся скандал через дії компанії. А тим часом, в Ryanair поки не прокоментували ситуацію. У компанії лише відзначили, що "рейс було відкладено перед зльотом через незначну технічну проблему з літаком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тисячі пасажирів застрягли в аеропорту Схіпхол в Нідерландах, тому що у компанії, яка заправляє літаки, сталася технічна несправність з паливом.

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