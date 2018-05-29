Топ-5 найбрудніших місць в готельних номерах: як захиститися

Американські медики разом з біологами обстежили тисячі готельних номерів і з'ясували, які місця найбільш сприятливі для розмноження бактерій. Про це пише New York Post.

Складений експертами рейтинг виглядає наступним чином.

1. Ванна

Найнебезпечнішим місцем в номері виявилася ванна, яка надає ідеальні умови для розмноження бактерій. Любителям помитися експерти рекомендують обмежитися душовою кабіною, але також з обережністю. Справа в тому, що душові часто є прихистом для цвілі і грибка, які здатні викликати важкі захворювання і алергію. Перед тим, як відправитися в душ, обполосніть кабіну гарячою водою і шампунем.

2. Душова насадка

Така деталь, як душова насадка, повинна замінюватися в готелях раз на рік, однак це правило часто порушується. Легіонелла, бактерія, що розмножується на лійці душа, може стати причиною смертельних захворювань. Ось чому мікробіологи радять запускати гарячу воду на дві-три хвилини перед тим, як приймати душ.

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3. Унітаз

Експерти також відзначили, що, якщо унітаз у ванній кімнаті помітно забруднений, слід вимагати інший номер або взагалі змінити готель. Крім того, мікробіологи радять завжди подорожувати з дезінфікуючими серветками і обробляти ними поверхню в туалетах, щоб уникнути вірусних захворювань шлунка.

4. Пульти дистанційного керування

Пульти від телевізорів і кондиціонерів експерти також вважають небезпечними для здоров'я, адже їх часто беруть брудними руками. Перед використанням краще загорнути пульт у пластиковий пакет, щоб уникнути контакту зі шкірою.

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5. Ліжко та м'які меблі

На думку вчених, небезпека підстерігає вас навіть в самому приємному місці номера - на ліжку або в кріслі. М'які меблі, які не обробляють належним чином, експерти також включили до "чорного списку".

На меблях люди часто сидять і лежать голими, поширюючи стафілокок. Погано випрана постільна білизна може стати причиною алергії, тому краще завжди мати з собою протиалергійні препарати.

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