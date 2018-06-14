Топ-5 місць в Україні, де добре відпочивати з дітьми

Якщо немає можливості полетіти на море за кордон, то завжди можна потрапити на курорт і в Україні.

У Херсонській або Одеській області завжди знайдеться місце за смаком як для дорослих, так і для дітей.

OBOZREVATEL пропонує вам дізнатися про п'ятірку хороших і доступних морських курортів для відпочинку з дітьми.

Залізний Порт, Херсонська область

Залізний Порт - це курортне село в Голопристанському районі Херсонської області.

На перший погляд Залізний порт не схожий на курортне місто, але якщо наблизитися ближче до берега моря ви здивуєтеся кількістю готелів і кафе, ресторанів і пансіонатів, невеликих парків розваг.

Ціни на відпочинок в приватних пансіонатах починаються від 150 грн, у великих готельних комплексах від 350 гривень. Можна знайти і дешевше, але умови проживання будуть гірше.

Скадовськ, Херсонська область

Скадовськ - це визнаний і улюблений державний курорт. Курортне містечко на березі Чорного моря може похвалитися з розвиненою інфраструктурою, алеями і парковими зонами.

Відпочивати в Скадовську з дітьми одне задоволення - дрібні води затоки добре прогріваються, цілюще повітря і південні фрукти зміцнюють імунітет.

У приватний сектор можна оселитися і від 50 гривень з людини. А невеликий пансіонат вже запросить мінімум 100 гривень за ніч. А повноцінний номер на 3-4 людини зі всіма зручностями вже обійдеться мінімум 250 гривень.

Лазурне, Херсонська область

Лазурне - це селище міського типу в Скадовському районі Херсонської області. На цьому узбережжі Чорного моря розвинена інфраструктура для дітей і дорослих, прекрасна екологія, екскурсії та розваги.

Ціни в Лазурне на їжу невисокі. Тут пропонують страви української, узбецької, казахської, грузинської кухні на базах відпочинку є кафе або бар, де вам будуть запропоновані різні напої, фрукти, закуски і випічка.

Ціни на житло досить прийнятні від 50 гривень з людини в приватному секторі. У пансіонаті або невеликій базі відпочинку з вас попросять мінімум 70 гривень за ніч. У серпні ціни звичайно ж зміняться.

Окремі номери в готелях коштують від 300 гривень, але там буде душ і санвузол.

Затока, Одеська область

Затока - це популярне місце відпочинку для всієї родини розташоване в 60 км на південний захід від Одеси. Великі і піщані пляжі розташовані вздовж всієї коси, що розділяє Чорне море і Дністровський лиман.

У Затоці розташовані різні пансіонати і бази відпочинку. Крім того, там є приватний сектор, який не завжди поступається готелям.

Ціни на проживання в Затоці починаються від 100 гривень на добу за номер без зручностей. Такі номери зазвичай знаходяться або в базах відпочинку старої споруди, або в дерев'яних будиночках.

Нові бази відпочинку Затоки, пансіонати Затоки пропонують набагато вищий рівень послуг. У номерах зазвичай є телевізор, підключено супутникове телебачення, кондиціонер, санвузол і душ. За додаткову плату можна замовити харчування.

Оплату за проживання в базах відпочинку та приватному секторі Затоки беруть або з людини, або за номер. Ціни в Затоці з липня до кінця серпня вище, ніж на початку і кінці сезону.

Бердянськ, Запорізька область

Бердянськ - це морський, кліматичний і грязьовий місто-курорт України в Запорізькій області на Азовському морі. А в 2005 місто отримало статус курорту державного значення.

На курорті знаходяться лимани і солоні озера, які містять унікальні цілющі грязі та мінеральні джерела.

Зняти житло в місті можна на будь-який смак і гаманець. Сім'ї можуть зняти будиночок у приватників від 150 гривень мінімум. На базі вже кімната на 3-4 людини буде коштувати від 250 гривень.

Однією з головних визначних пам'яток Бердянська є Бердянська коса і функціонує маяк, який побудували ще в 1838 році.

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