ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Збираючись у подорож Європою, туристи намагаються відвідати найпопулярніші туристичні міста. При цьому забувають, що є безліч невідомих, але неймовірно гарних містечок.

OBOZREVATEL зібрав 10 захопливих місць Європи, у яких обов'язково варто побувати.

Кольмар, Франція

Кольмар вважається найгарнішим містом у регіоні Ельзас. Містечко вражає своїми вулицями, фахверковими будиночками, неймовірними мостами і набережними. Тут добре поєднуються елементи французької та німецької архітектури — прояви стриманості і безмежної фантазії. А ще Кольмар добре відомий ельзаськими винами і саме тут починається Винний шлях.

Сенглеа, Мальта

Сенглеа — одне із трьох міст Мальти, розташованих на вузькому мисі, що виступає в гавані Гранд-Харбор. Місто складається із декількох довгих вулиць, які перетинаються коротшими, оточене із трьох боків водою, а з одного боку межує із іншим містом — Коспікуа. Усе найцікавіше розташоване на центральній вулиці Вікторі: пам'ятник Діві Марії, який називають "Мадонна в центрі", головний храм міста — церква Діви Марії Звитяжної, яка була зруйнована бомбою і відновлена ​​в середині минулого століття. У кінці вулиці в садах Гордола розташована найголовніша прикраса міста і символ Мальти — вежа Ведетта.

Ез, Франція

На південному сході Франції, неподалік Ніцци, розташоване невелике місто Ез. У цьому маленькому гірському містечку всюди витає дух Середньовіччя. Кам'яні будівлі, прикрашені квітами, кам'яні фонтани і краєвиди, ніби із яскравих листівок. Однією із головних визначних пам'яток міста є Екзотичний сад із великою кількістю кактусів різних форм, кольорів і розмірів.

Альберобелло, Італія

Альберобелло розташоване у південній частині країни, в мальовничому регіоні Апулія. Дивовижне італійське містечко відоме у всьому світі старовинними будиночками — труллами, які мають конусоподібні дахи, прикрашені химерними малюнками і побудовані без скріплюючого розчину. До речі, місто понад 20 років входить у Світову спадщину ЮНЕСКО.

Фрайбург, Німеччина

Одне із найстаріших міст Німеччини — Фрайбург, розташоване недалеко від кордонів Швейцарії та Франції. Місто також є дуже теплим і одним із екологічно чистих, завдяки великій кількості сонячних батарей. Серед історичних пам'яток можна відвідати: ворота Мартінстер, старовинний Кафедральний собор, Фрайбургський університет, історичний магазин (Das Historische Kaufhaus), Швабські ворота, августинський музей, стару ратушу.

Тун, Швейцарія

На північному заході Швейцарії за 28 км від Женеви, на берегах річки Ааре розташоване місто Тун. У старій його частині є реформаторська церква 14 століття, двоярусна вулиця, де дахи будинків першого поверху слугують пішохідною зоною для другого ярусу. А ще — історичний музей у замку Тун. Неможливо оминути увагою й романтичну частину міста — парк і замок Шада на березі озера.

Ноттінгем, Великобританія

Ноттінгем — це одне із тих аристократичних міст, де збереглися стародавні англійські традиції і саме про нього можна сказати, що це і є справжня Англія. Місто розташоване у центральній частині Англії на березі річки Трент за 175 км від Лондона. У нього дуже багата історія, відображена у цікавих пам'ятках, зокрема: Ноттингемський замок, Маркет-сквер, монастир ордену кармелітів, церква Святої Марії. Також тут багато музеїв, художніх галерей і просто красивих старих будівель.

Піран, Словенія

Місто Піран — старовинне приморське містечко, розташоване на узбережжі Адріатичного моря і Піранської затоки на півострові Істрія Піран, розташоване недалеко від Італії і Хорватії, простягається узбережжям на 30 км. Дуже давно ці місця належали Венеціанській республіці, тому тут більше будівель із італійськими мотивами, але є й ті, що залишилися від візантійців, римлян, кельтів і слов'ян. Піран часто називають "маленькою Венецією" і музеєм під відкритим небом.

Оломоуц, Чехія

Одне із найкрасивіших міст у Чехії, розташоване на сході країни в мальовничому регіоні Моравія. Місто відрізняється старовинними вулицями, великими площами в стилі бароко і чудовими парками. Визначною пам'яткою Оломоуца є Колона Святої Трійці, яку почали в 1716 і завершили будувати через 38 років, як символ вдячності, коли місто обійшла чума. А ще тут є гарна міська Ратуша з унікальним астрономічним годинником, Костел Святого Маврикія (13 ст.), Оломоуцький замок, Собор Святого Вацлава зі 100-метровою вежею, Градицький монастир.

Мостар, Боснія і Герцеговина

Мостар — одне із найбільших міст у Боснії і Герцеговині. Старий Міст — це головна визначна пам'ятка Мостара, який має із двох сторін дві вежі, що в давнину були в'язницею і складом для боєприпасів. А ще тут розташований Турецький будинок XVII століття, виконаний у східному стилі, подібні будинки Кайтаз і Алайбеговіча, Мостарський університет. У місті багато мечетей, фортець, башт, театр Hrvatski Dom і чимало музеїв.

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