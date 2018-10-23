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ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

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Збираючись у подорож Європою, туристи намагаються відвідати найпопулярніші туристичні міста. При цьому забувають, що є безліч невідомих, але неймовірно гарних містечок.

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OBOZREVATEL зібрав 10 захопливих місць Європи, у яких обов'язково варто побувати.

Кольмар, Франція

Кольмар вважається найгарнішим містом у регіоні Ельзас. Містечко вражає своїми вулицями, фахверковими будиночками, неймовірними мостами і набережними. Тут добре поєднуються елементи французької та німецької архітектури — прояви стриманості і безмежної фантазії. А ще Кольмар добре відомий ельзаськими винами і саме тут починається Винний шлях.

ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати
ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Сенглеа, Мальта

Сенглеа — одне із трьох міст Мальти, розташованих на вузькому мисі, що виступає в гавані Гранд-Харбор. Місто складається із декількох довгих вулиць, які перетинаються коротшими, оточене із трьох боків водою, а з одного боку межує із іншим містом — Коспікуа. Усе найцікавіше розташоване на центральній вулиці Вікторі: пам'ятник Діві Марії, який називають "Мадонна в центрі", головний храм міста — церква Діви Марії Звитяжної, яка була зруйнована бомбою і відновлена ​​в середині минулого століття. У кінці вулиці в садах Гордола розташована найголовніша прикраса міста і символ Мальти — вежа Ведетта.

ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати
ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Ез, Франція

На південному сході Франції, неподалік Ніцци, розташоване невелике місто Ез. У цьому маленькому гірському містечку всюди витає дух Середньовіччя. Кам'яні будівлі, прикрашені квітами, кам'яні фонтани і краєвиди, ніби із яскравих листівок. Однією із головних визначних пам'яток міста є Екзотичний сад із великою кількістю кактусів різних форм, кольорів і розмірів.

ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати
ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Альберобелло, Італія

Альберобелло розташоване у південній частині країни, в мальовничому регіоні Апулія. Дивовижне італійське містечко відоме у всьому світі старовинними будиночками — труллами, які мають конусоподібні дахи, прикрашені химерними малюнками і побудовані без скріплюючого розчину. До речі, місто понад 20 років входить у Світову спадщину ЮНЕСКО.

ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати
ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Фрайбург, Німеччина

Одне із найстаріших міст Німеччини — Фрайбург, розташоване недалеко від кордонів Швейцарії та Франції. Місто також є дуже теплим і одним із екологічно чистих, завдяки великій кількості сонячних батарей. Серед історичних пам'яток можна відвідати: ворота Мартінстер, старовинний Кафедральний собор, Фрайбургський університет, історичний магазин (Das Historische Kaufhaus), Швабські ворота, августинський музей, стару ратушу.

ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати
ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Тун, Швейцарія

На північному заході Швейцарії за 28 км від Женеви, на берегах річки Ааре розташоване місто Тун. У старій його частині є реформаторська церква 14 століття, двоярусна вулиця, де дахи будинків першого поверху слугують пішохідною зоною для другого ярусу. А ще — історичний музей у замку Тун. Неможливо оминути увагою й романтичну частину міста — парк і замок Шада на березі озера.

ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати
ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Ноттінгем, Великобританія

Ноттінгем — це одне із тих аристократичних міст, де збереглися стародавні англійські традиції і саме про нього можна сказати, що це і є справжня Англія. Місто розташоване у центральній частині Англії на березі річки Трент за 175 км від Лондона. У нього дуже багата історія, відображена у цікавих пам'ятках, зокрема: Ноттингемський замок, Маркет-сквер, монастир ордену кармелітів, церква Святої Марії. Також тут багато музеїв, художніх галерей і просто красивих старих будівель.

ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати
ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Піран, Словенія

Місто Піран — старовинне приморське містечко, розташоване на узбережжі Адріатичного моря і Піранської затоки на півострові Істрія Піран, розташоване недалеко від Італії і Хорватії, простягається узбережжям на 30 км. Дуже давно ці місця належали Венеціанській республіці, тому тут більше будівель із італійськими мотивами, але є й ті, що залишилися від візантійців, римлян, кельтів і слов'ян. Піран часто називають "маленькою Венецією" і музеєм під відкритим небом.

ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати
ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Оломоуц, Чехія

Одне із найкрасивіших міст у Чехії, розташоване на сході країни в мальовничому регіоні Моравія. Місто відрізняється старовинними вулицями, великими площами в стилі бароко і чудовими парками. Визначною пам'яткою Оломоуца є Колона Святої Трійці, яку почали в 1716 і завершили будувати через 38 років, як символ вдячності, коли місто обійшла чума. А ще тут є гарна міська Ратуша з унікальним астрономічним годинником, Костел Святого Маврикія (13 ст.), Оломоуцький замок, Собор Святого Вацлава зі 100-метровою вежею, Градицький монастир.

ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати
ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Мостар, Боснія і Герцеговина

Мостар — одне із найбільших міст у Боснії і Герцеговині. Старий Міст — це головна визначна пам'ятка Мостара, який має із двох сторін дві вежі, що в давнину були в'язницею і складом для боєприпасів. А ще тут розташований Турецький будинок XVII століття, виконаний у східному стилі, подібні будинки Кайтаз і Алайбеговіча, Мостарський університет. У місті багато мечетей, фортець, башт, театр Hrvatski Dom і чимало музеїв.

ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати
ТОП-10 неймовірних міст Європи, які потрібно відвідати

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у мережі з'явилися барвисті фото з Мертвого моря. Ця незвичайна водойма розташовується між Ізраїлем і Йорданією.

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