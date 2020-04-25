Тільки в масках і дистанція в аеропорту: як зміняться авіаперельоти в Європі через COVID-19

Через пандемію коронавірусу в світі авіакомпанії зроблять істотно жорсткішими правила пасажирських авіаперевезень.

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Так, про низку нововведень вже оголосили в Німеччині. Там розробили 20 кроків, які повинні зробити польоти більш епідеміологічно безпечними. До деяких змін готові і в Автсріі, пише DW.

Що зміниться в літаках через COVID-19?

Пасажирів зобов'яжуть перебувати в масці.

В аеропортах вимагатимуть дотримуватися дистанції.

Введуть вибірковий контроль температури перед посадкою.

Авіаквитки можуть подорожчати.

Деякі країни хочуть дозволити авіасполучення тільки з тими державами, де немає коронавірусу.

Відзначається, що представлені уряду Німеччини заходи спочатку розраховані на шість тижнів. Після закінчення цього терміну стане ясно, наскільки вони ефективні та як їх слід підкоригувати. Схожі пропозиції висловлювалися вже на рівні Євросоюзу. Влада ФРН швидше за все буде прагнути до ухвалення єдиних правил для всього ЄС.

Обов'язкове носіння масок в літаках

Підприємства повітряного транспорту ФРН, зацікавлені в якнайшвидшому відновленні їх бізнесу, вирішили проявити ініціативу і висунули власні пропозиції у вигляді 20 пунктів. Серед них – носіння масок протягом усього польоту, а не тільки в аеропорту.

Рейси до Європи Pixabay

Соціальне дистанціювання в аеропортах

Більшість пунктів плану Німеччини стосується перебування пасажирів в будівлі аеропорту. Тому пропонується вимагати від них, як це вже роблять в магазинах, дотримання фізичної дистанції в чергах перед стійками реєстрації, в зоні огляду багажу, перед паспортним контролем, в зонах очікування вильоту і видачі багажу.

Для забезпечення соціального дистанціювання аеропортам і авіакомпаніям доведеться створити відповідні передумови: перепланувати наявні простори або вивільнити додаткові, збільшити число робочих стійок реєстрації, нанести відповідну розмітку.

Пропонується також впускати пасажирів в різні зони і на посадку невеликими групами. Один з пунктів передбачає збільшення числа автобусів, що доставляють пасажирів одного рейсу до літака. Все це потребує великої кількості персоналу.

Температурний контроль

У представленому плані також є міра, яка передбачає, що пасажири вже при онлайн-реєстрації перед польотом зобов'язані запевняти, що не хворіють на заразні хвороби і конкретно на COVID-19. Можливий також вибірковий контроль температури у пасажирів, які вилітають.

Середнє місце в літаку не будуть залишати порожнім

Підприємства повітряного транспорту ФРН не підхопили ідею, висловлену раніше головою британського лоукостера Easyjet Йоханом Лундгреном. Він пропонував не продавати квитки на середнє з трьох крісел в салоні лайнера і тим самим забезпечувати дистанцію між пасажирами під час всього польоту.

Однак така міра могла на третину скоротити число посадочних місць в літаках і, відповідно, на третину зменшити можливу виручку авіаперевізника.

Ціни на авіаквитки можуть вирости

Очікується, що пандемія і нові правила можуть підвищити на внутрішньоєвропейських напрямках конкурентоспроможність швидких потягів, в тому числі, можливо, нічних, зі спальними вагонами. Адже в індивідуальному купе куди менша небезпека заразитися, ніж в салоні літака.

Крім того, пропоновані заходи, особливо якщо вони збережуться довше, ніж на шість тижнів, можуть привести до подорожчання польотів. Адже у аеропортів зростуть витрати, наприклад, на персонал і ті ж додаткові автобуси для перевезення пасажирів малими групами. Хоча б частину цих витрат аеропорти, швидше за все, спробують перекласти на авіакомпанії шляхом збільшення аеропортових зборів, а ті – на своїх клієнтів.

Аеропорт Pixabay

Польоти – тільки між країнами без коронавірусу

Поки про терміни повноцінного відновлення авіасполучення між усіма країнами Європи не відомо. Так, в Німеччині ще не дають ніяких прогнозів, Іспанія оголосила, що у 2020 році не прийматиме іноземних туристів, а канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що вважає відновлення міжнародного повітряного сполучення в середньо- і довгостроковій перспективі можливим тільки між державами з успішною стратегією боротьби проти COVID-19.

Курц уточнив, що має на увазі країни, в яких або вірус повністю переможений, або число інфікованих дуже низьке. Якщо виходити з таких критеріїв, то до широкомасштабного відновлення повітряного сполучення в Європі ще досить далеко.

Однак єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан повідомила, що в Брюсселі зараз йде робота над стратегією відновлення повітряного сполучення в ЄС, яка "ймовірно буде представлена до середини травня".

За її словами, Єврокомісія вивчає пропозиції, що стосуються правил дотримання дистанції в аеропортах і літаках, носіння масок і заходів дезінфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що країни шенгенської зони мають намір відновити внутрішньоєвропейські авіаперевезення з другої половини 2020 року.

Що стосується України, то, за його словами, аеропорт "Бориспіль" функціонує і готовий обслуговувати комерційні рейси в будь-який момент, але швидше за все пасажирські перевезення можуть запустити з другої половини року.

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