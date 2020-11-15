Таїланд змінив правила в'їзду для туристів

Влада Таїланду посилили правила для в'їзду туристів у країну.

Як повідомляє портал Travel off Path, тепер, щоб потрапити мандрівникам під час пандемії в Таїланд, вони повинні будуть довести, що протягом останніх пів року мали дохід у розмірі не менш ніж 500 тисяч батів (16,4 тисяч доларів).

Крім того, туристам необхідна страховка на 100 тисяч доларів.

Також влада країни ввела ще кілька змін для в'їзду туристам в державу. Передусім потрібно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, який був узятий протягом 72 годин до польоту. Після в'їзду в країну мандрівникам зроблять другий тест на вірус.

Наразі експерти з туризму не рекомендують купувати українцям путівки в цю країну до моменту, поки не з'являться офіційні повідомлення про відкриття кордонів для туристів.

"Таїланд хоч і відкрився, але з істотними обмеженнями. В'їжджати можна з умовою оформлення довгострокової візи, але тільки окремим категоріям громадян. До того ж також треба враховувати, що в країні всім треба буде пройти 14-денну самоізоляцію відразу після прибуття", – пояснила журналістам РБК-Україна глава турфірми Марина Казакова.

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