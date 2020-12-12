Таїланд спростить візовий режим для туристів

У Таїланді збираються спростити в'їзд туристам – влада має намір повернути туристичні візи після прибуття в країну.

Як повідомляє портал Travel Daily візи будуть доступні туристам з 56 країн. Також буде збільшено термін їх дії з 30 до 45 днів.

"Влада Таїланду планує повернутися до практики видачі туристичних віз після прибуття. Вони також мають намір збільшити термін їх дії з 30 до 45 днів, щоб мандрівники могли пройти в країні 14-денний карантин", – пише портал.

До слова, зараз Таїланд видає лише довгострокові візи TR і STV. Так, щоб отримати їх, потрібно дотримати ряд умов : довести, що протягом останніх півроку мали дохід в розмірі не менше 500 тисяч батів (16,4 тисяч доларів). А також необхідна страховка на 100 тисяч доларів.

Крім цього для в'їзду в Таїланд необхідно мати ПЛР-тест на COVID-19 і після прильоту провести 14 днів на карантині. Після в'їзду в країну мандрівникам зроблять другий тест на вірус.

Варто відзначити, що нові правила для в'їзду в країну спрямовані на стимулювання економіки за рахунок подвоєння числа прибуваючих в країну іноземних мандрівників. Міністерство охорони здоров'я Таїланду впевнено, що таким способом зможуть призупинити поширення COVID-19.

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