Всесвітньо відомий курорт повністю закриває кордони: названа дата

Уряд Таїланду у зв'язку з пандемією коронавірусу закриває на в'їзд і виїзд кордони для іноземців.

Заборона буде діяти з 26 березня по 30 квітня. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що з 26 березня будуть закриті всі пункти пропуску на кордоні для іноземців. Винятком стануть лише громадяни Таїланду, дипломати і їх сім'ї, а також іноземці з дозволами на роботу або іншими офіційними документами, що дозволяють їм працювати в країні.

При цьому аеропорти будуть відкриті лише для рейсів з-за кордону.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Туреччина не застосовуватиме санкцій до громадян України, які через припинення авіасполучення порушили термін перебування на території країни.

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