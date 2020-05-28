Світові рекорди Red Bull Flugtag: відео найдовших польотів

Red Bull Flugtag – шалене змагання з креативності та дальності польоту на саморобних літаючих апаратах.

Незважаючи на те, що дане змагання відбувається щороку і в кількох містах по світу, в майбутніх учасників є всі шанси побити світовий рекорд Red Bull Flugtag, який тримається ось уже сім років. А цього року - 5 вересня 2020 року - такий шанс буде і в українських учасників.

Вихід на злітну смугу третього українського Red Bull Flugtag усе ближче. У зареєстрованих команд залишається тиждень для подачі деталізованого ескізу свого літального апарата, а після цього буде обрано 40 команд-учасників, які й розпочнуть підготовку до Дня польотів.

Дедлайн подачі ескізу літального апарата -- 31 травня 2020 року!

А поки ще залишається час на підготовку своїх літальних апаратів, пропонуємо згадати світові рекорди з довжини польоту на Дні польотів Red Bull Flugtag.

Перший політ на понад 60 метрів в історії Red Bull Flugtag (світовий рекорд Red Bull Flugtag 2010)

Результат : 63,09 м

Рік і місце: 2010, Міннеаполіс (США)

Хоча історія змагань Red Bull Flugtag розпочалася в 1992 році, майже 20 років жодна команда не могла пролетіти позначку в 60 метрів. Понад 10 років світовим рекордом з дальності польоту залишався результат 59,4 метри. Він був встановлений наприкінці 1990-х років, відео того польоту не знайти в інтернеті.

Психологічна позначка в 60 метрів нарешті впала в 2010 році: на змаганнях в американському Міннеанаполісі команда змогла пролетіти 63 метри! Це стало можливим завдяки специфічній конструкції: надбудова, яку розганяли чотири учасники команди, й окремий літальний апарат, за кермом якого сидів пілот.

Другий найкращий результат в історії Red Bull Flugtag

Результат : 69,79 м

Рік і місце: 2012, Майнц (Німеччина)

Рекорд в 63,09 метрів протримався зовсім недовго, менше двох років. Уже в 2012 році в німецькому Майнці команда Die Rückkehr der Teichfighter поліпшила його на понад 6 метрів!

За присутності 150 тисяч глядачів учасники команди пролетіли на своєму літальному апараті 69,79 метрів – усього 21 сантиметр їх відділив від неймовірного показника в 70 метрів.

Принцип побудови літального апарата Die Rückkehr der Teichfighter аналогічний до попереднього рекорду: надбудова й легкий літальний апарат, який притримує пілот.

Найдовший політ в історії (світовий рекорд Red Bull Flugtag)

Результат : 78,5 метрів

Рік і місце: 2013, Лонг-Біч (США)

Те, що не змогли зробити німці в 2012, виправили американці вже наступного року. Команда Chicken Whisperers на Дні польотів у каліфорнійському Лонг-Бічі пролетіла 78,5 метрів. Принцип побудови літального апарата загалом схожий на інші два рекордні польоти: з цього вже можна зробити якийсь висновок.

Результат американців, встановлений у 2013 році, і досі залишається світовим рекордом Red Bull Flugtag: результат 78,5 метрів виглядає недосяжним, ніхто не наближався до подібної довжини ось уже сім років.

Які рекорди в Red Bull Flugtag Україна

Результати за дальністю польотів на українських Днях польотів поки що не такі масштабні.

У 2010 році команда Flying Axe пролетіла 22 метри, у 2013 -- 16 метрів команда "Воруши Ластами". Ось ці результати залишаються рекордами українського Red Bull Flugtag.

Але все може змінитися вже 5 вересня 2020 року, на третьому українському Red Bull Flugtag.

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