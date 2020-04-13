Стюардеса розповіла про безглузді витівки туристів

Марія Дідик Новини 15:44, 13.04.2020 Оновлено: 16:32, 13.04.2020

Колишня стюардеса і письменниця Елліот Естер розповіла, як пасажири намагаються проникати з економ-класу в бізнес.

За словами бортпровідниці, за свою кар'єру вона не раз стикалася з такими порушниками, але їй завжди вдавалося їх ловити. Своїми історіями вона поділилася з Daily Express.

pexels.com

"Вони рухаються швидко і тихо як ніндзя і займають вільне місце в першому класі. Коли стюардеси помічають їх, мандрівники придумують найдивніші причини", - уточнила Естер.

Їй доводилося стикатися зі здоровими туристами, які прикидалися інвалідами, а також повертати на місце бабусь, дітей і навіть священиків, які клялися, що переплутали місце.

pexels.com

"Але самою витонченою була відповідь вкрай доглянутого пасажира, одягненого в костюм, зшитий на замовлення. Коли я запитала у нього посадковий талон, він зажадав келих шампанського. Якимось чином він зміг поглянути на мене звисока, незважаючи на те, що я стояла над ним, а потім додав голосом Гетсбі: "Я що, виглядаю так, ніби я повинен сидіти з тими плебеями?", - уклала Естер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський пілот Патрік Сміт розповів про головну небезпеку літаків, а також назвав їх "інкубаторами хвороб".

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