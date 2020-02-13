Краще не пити: стюардеса розкрила правду про каву та чай на борту літака

Стюардеса гонконгської авіакомпанії Cathay Pacific Деррі Лін розкрила небезпеку вживання на борту літака різних напоїв.

Так, за словами дівчини, в першу чергу пасажирам слід відмовитися від поданої під час авіаподорожі води. Адже вона "не така чиста, як багато хто думає". Про це повідомляє видання Express.

Фото: euroroaming.ru

"Вода в літаку абсолютно огидна, і цистерну, з якої вона надходить, буквально ніколи не чистять", – заявила Деррі, порадивши просити у бортпровідників воду в пляшках.

Крім того, стюардеса порекомендувала туристам утриматися від вживання кави та чаю під час польоту на літаку, адже вода, на основі якої ці напої були приготовлені, теж може бути брудною.

Фото: pravda

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Шані Перальта назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака.

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