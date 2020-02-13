Головна Новини
13 лютого • оновлено в 02:56
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Краще не пити: стюардеса розкрила правду про каву та чай на борту літака

626
Читати матеріал російською

Стюардеса гонконгської авіакомпанії Cathay Pacific Деррі Лін розкрила небезпеку вживання на борту літака різних напоїв.

Так, за словами дівчини, в першу чергу пасажирам слід відмовитися від поданої під час авіаподорожі води. Адже вона "не така чиста, як багато хто думає". Про це повідомляє видання Express.

Краще не пити: стюардеса розкрила правду про каву та чай на борту літака

Фото: euroroaming.ru

"Вода в літаку абсолютно огидна, і цистерну, з якої вона надходить, буквально ніколи не чистять", – заявила Деррі, порадивши просити у бортпровідників воду в пляшках.

Новини
Не скручувати та не складати: названий спосіб, як вмістити всі необхідні речі в ручну поклажу

Крім того, стюардеса порекомендувала туристам утриматися від вживання кави та чаю під час польоту на літаку, адже вода, на основі якої ці напої були приготовлені, теж може бути брудною.

Краще не пити: стюардеса розкрила правду про каву та чай на борту літака

Фото: pravda

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Шані Перальта назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Мапа Подорожей

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги