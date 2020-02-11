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11 лютого • оновлено в 11:08
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Стюардеса назвала продукти, від яких краще відмовитися в літаку

1.1т
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Стюардеса назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака. Член Асоціації бортпровідників Шані Перальта порекомендувала не брати з собою продукти, що виділяють сильний запах, зокрема, рибу, яйця або часник.

Запах від такої їжі поширюється по всьому салону літака і заважає іншим пасажирам, пише The Sun.

Стюардеса назвала продукти, від яких краще відмовитися в літаку

pexels.com

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Крім цього слід уникати їжі, яка може забруднити сусідів або салон лайнера: наприклад, печиво, чіпси, супи. Замість того, щоб самостійно відкривати напої, краще дочекатися допомоги бортпровідників.

Стюардеса назвала продукти, від яких краще відмовитися в літаку

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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