Строкаті стіни і купола-фільтри: як виглядає сміттєспалювальний завод у Відні

Сміттєспалювальний завод Шпіттелау з золотистими сферичними куполами, високою вежею-трубою і строкатими стінами побудований за проектом відомого архітектора Фріденсрайха Хундертвассера.

Фотографіями будівлі на сторінці в Facebook поділилася Анна Абліцова.

"Так виглядає сміттєспалювальний завод у Відні. По-моєму, відмінний кейс, як сірий будинок перетворити на місцеву визначну пам'ятку", - написала вона.

Анна Абліцова

Анна Абліцова

Дзеркальні кулі на трубах виконують не просто функцію декору, але і є ефективними фільтрами, що видаляють з диму важкі метали, діоксид сірки і кислоти.

Анна Абліцова

Завод може утилізувати 265 000 тонн сміття щорічно. Електроенергію для своїх потреб він виробляє самостійно. Крім цього, він подає тепло в 60000 віденських квартир.

Анна Абліцова

Завод Шпіттелау став органічним елементом міського пейзажу, зразком високих екологічних стандартів і популярним туристичним об'єктом. У вестибюлі будівлі часто проводяться художні виставки, а у дворі щоліта проходять фольклорні фестивалі.

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