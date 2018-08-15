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Стрибали в річку, що кишить крокодилами: в мережі з'явилися яскраві фото міграції антилоп

1.1тЧитати новину російською

В мережу потрапили фото, на яких зображена міграція антилоп гну. Десятки тисяч тварин йдуть наміченим курсом незалежно від того, що трапляється на їхньому шляху.

Фотографу Інго Герлачу вдалося зняти переправу парнокопитних через річку, котра кишить крокодилами. Про це повідомляє Daily Mail.

Антилопи переправляються через річку Мара в Кенії. Вони проходять такий шлях щороку. Дорога займає у тварин близько двох місяців.

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