Стрибали в річку, що кишить крокодилами: в мережі з'явилися яскраві фото міграції антилоп

В мережу потрапили фото, на яких зображена міграція антилоп гну. Десятки тисяч тварин йдуть наміченим курсом незалежно від того, що трапляється на їхньому шляху.

Фотографу Інго Герлачу вдалося зняти переправу парнокопитних через річку, котра кишить крокодилами. Про це повідомляє Daily Mail.

Антилопи переправляються через річку Мара в Кенії. Вони проходять такий шлях щороку. Дорога займає у тварин близько двох місяців.

Як раніше писав OBOZREVATEL, чеський турист був вбитий акулою під час купання в Червоному морі біля берегів Єгипту.