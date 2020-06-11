Стало відомо, які зручності можуть зникнути на борту літаків через COVID-19

Новини 11:50, 11.06.2020 Оновлено: 12:04, 11.06.2020

Привілеї та зручності, до яких звикли пасажири літаків, можуть прибрати на деякий час. Такі заходи будуть вжиті авіакомпаніями з метою безпеки, коли відновлять авіасполучення після пандемії COVID-19.

Як пише SFGate, ймовірно, пасажирам не пропонуватимуть пледи і подушки, а з гаджетів будуть видавати лише одноразові навушники.

Пасажир в літаку
shutterstock.com

Гарячі обіди теж під питанням. Швидше за все, їх замінять закусками в індивідуальній упаковці.

Обслуговування на борту літака
shutterstock.com

Обмеження можуть ввести і на використання душових кабінок там, де вони є. А в залах очікування для пасажирів, що летять бізнес-класом, тимчасово приберуть шведський стіл.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про правила подорожей під час пандемії.

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