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11 червня • оновлено в 12:54
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Стало відомо, які зручності можуть зникнути на борту літаків через COVID-19

2.2т
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Привілеї та зручності, до яких звикли пасажири літаків, можуть прибрати на деякий час. Такі заходи будуть вжиті авіакомпаніями з метою безпеки, коли відновлять авіасполучення після пандемії COVID-19.

Як пише SFGate, ймовірно, пасажирам не пропонуватимуть пледи і подушки, а з гаджетів будуть видавати лише одноразові навушники.

Пасажир в літаку

Пасажир в літаку

shutterstock.com

Гарячі обіди теж під питанням. Швидше за все, їх замінять закусками в індивідуальній упаковці.

Обслуговування на борту літака

Обслуговування на борту літака

shutterstock.com

Обмеження можуть ввести і на використання душових кабінок там, де вони є. А в залах очікування для пасажирів, що летять бізнес-класом, тимчасово приберуть шведський стіл.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про правила подорожей під час пандемії.

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Тема
Коронавірус
Теги
подорожі харчування літак
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