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Стало відомо про глобальну загрозу туризму

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Туризм перебуває під загрозою зникнення через погане поводження мандрівників, незважаючи на те, що ця індустрія приносить багато користі світовій спільноті та економіці країн.

Як повідомляє видання Iol, проблема в тому, що місцеві жителі в курортних містах незадоволені свинством з боку гостей, а також завищеними цінами.

У великих центрах зростають протестні настрої проти туризму в цілому. Це викликано огидними манерами і вчинками з боку деяких іноземців, кількість яких із кожним роком стає дедалі більше.

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На думку фахівців, це становить серйозну проблему для індустрії. Наприклад, у Японії адміністрація храму Нансойн, який відомий статуєю лежачого Будди, тепер забороняє іноземцям відвідувати місце великими групами. У Венеції жителі протестують проти туристів, а в Барселоні націоналісти і зовсім намалювали графіті на в'їзді: "Біженці – ласкаво просимо, туристи їдуть додому".

туризм

туризм

pixabay

Якщо індустрія туризму не вживе будь-яких заходів для усунення загострень, такі настрої поширяться по всьому світу. У результаті будуть зруйновані "мости" для міжкультурного взаєморозуміння і дружби, і з'явиться стереотипна перешкода, що розділяє людей на різних континентах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в Україні надходження від туристичної галузі в бюджет досягли 4,2 млрд гривень.

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Теги
туризмподорожі
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