Стало відомо про глобальну загрозу туризму

Туризм перебуває під загрозою зникнення через погане поводження мандрівників, незважаючи на те, що ця індустрія приносить багато користі світовій спільноті та економіці країн.

Як повідомляє видання Iol, проблема в тому, що місцеві жителі в курортних містах незадоволені свинством з боку гостей, а також завищеними цінами.

У великих центрах зростають протестні настрої проти туризму в цілому. Це викликано огидними манерами і вчинками з боку деяких іноземців, кількість яких із кожним роком стає дедалі більше.

На думку фахівців, це становить серйозну проблему для індустрії. Наприклад, у Японії адміністрація храму Нансойн, який відомий статуєю лежачого Будди, тепер забороняє іноземцям відвідувати місце великими групами. У Венеції жителі протестують проти туристів, а в Барселоні націоналісти і зовсім намалювали графіті на в'їзді: "Біженці – ласкаво просимо, туристи їдуть додому".

туризм pixabay

Якщо індустрія туризму не вживе будь-яких заходів для усунення загострень, такі настрої поширяться по всьому світу. У результаті будуть зруйновані "мости" для міжкультурного взаєморозуміння і дружби, і з'явиться стереотипна перешкода, що розділяє людей на різних континентах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в Україні надходження від туристичної галузі в бюджет досягли 4,2 млрд гривень.

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