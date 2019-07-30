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Стали відомі найпопулярніші місця відпочинку багатіїв

2.1т Читати матеріал російською

Консалтингова компанія Knight Frank і WingX назвала найпопулярніші місця відпочинку багатіїв.

Як повідомляє Bloomberg, на першому місці опинилися острови в Карибському морі. У 2018 році сюди було виконано 30 тисяч рейсів на приватних літаках, що на десять відсотків більше, ніж роком раніше.

Стали відомі найпопулярніші місця відпочинку багатіїв

Острови Карибського моря

Фото: worldluxrealty.com

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Серед жителів західної півкулі найбільшою популярністю користуються Багамські острови, Пуерто-Ріко і Кайманові острови. Користувачі приватних літаків з Азіатсько-Тихоокеанського регіону найчастіше літають на Філіппіни, Мальдіви і Балі. Причому в цьому регіоні частота польотів бізнес-авіації збільшилася на 80 відсотків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти британської компанії Trailfinders визначили три найбільш перспективних туристичних напрямки 2019 року.

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