Собор Паризької Богоматері згорів: які ще пам'ятки втратило людство

Вчора, 15 квітня у Франції загорілася одна з найвидатніших пам'яток архітектури — собор Паризької Богоматері. Пожежа, яку не могли загасити 12 годин, знищила шпиль, дах і дерев'яні перекриття XII століття.

Деякі частини архітектурного ансамблю понівечені і відновити їх навряд чи вдасться. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, які ще всесвітньовідомі пам'ятки архітектури були зруйновані.

Монументальна арка Пальміри wikipedia.org

Храм Баалшаміна

Храм Баалшаміна розташований у Пальмірі і є однією з найдавніших пам'яток архітектури Сирії. Він присвячений ханаанському божеству Баалшаміну. Храм був побудований у 131 році.

Храм Баалшаміна pnp.ru

У 2015 році зруйнований "Ісламською державою Іраку і Леванту" після захоплення ним Пальміри.

Храм Баалшаміна після руйнування pnp.ru

Храм Баалшаміна після руйнування pnp.ru

Монументальна арка Пальміри

Монументальна арка Пальміри, також відома як Тріумфальна арка, була споруджена в III столітті, під час правління римського імператора Септимія Севера. Руїни арки були візитною карткою міста.

Монументальна арка Пальміри pnp.ru

Найдавніша пам'ятка була зруйнована силами Ісламської держави у жовтні 2015 року.

Монументальна арка Пальміри після руйнування pnp.ru

Монументальна арка Пальміри після руйнування pnp.ru

Сен-Жерве

Церква побудована на фундаменті найдавнішої церкви правого берега Парижа, що існувала з кінця IV століття. Будівництво сучасної Сен-Жерве було розпочато у 1494 році і тривало майже півтора століття.

Сен-Жерве wikipedia.org

Під час Другої світової війни церква сильно постраждала. Частина її стін, а також вежі і старовинні вітражі були зруйновані. Відновити пам'ятку вдалося лише за кілька десятиліть.

Руйнування у Сен-Жерве design-mate.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері не вдавалося протягом кількох годин, оскільки її не можна було заливати великою кількістю води. Перепад температур міг призвести до руйнування каменю, з якого побудована церква.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!