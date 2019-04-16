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Собор Паризької Богоматері згорів: які ще пам'ятки втратило людство

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Вчора, 15 квітня у Франції загорілася одна з найвидатніших пам'яток архітектури — собор Паризької Богоматері. Пожежа, яку не могли загасити 12 годин, знищила шпиль, дах і дерев'яні перекриття XII століття.

Деякі частини архітектурного ансамблю понівечені і відновити їх навряд чи вдасться. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, які ще всесвітньовідомі пам'ятки архітектури були зруйновані.

Монументальна арка Пальміри

Монументальна арка Пальміри

wikipedia.org

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Храм Баалшаміна

Храм Баалшаміна розташований у Пальмірі і є однією з найдавніших пам'яток архітектури Сирії. Він присвячений ханаанському божеству Баалшаміну. Храм був побудований у 131 році.

Храм Баалшаміна

Храм Баалшаміна

pnp.ru

У 2015 році зруйнований "Ісламською державою Іраку і Леванту" після захоплення ним Пальміри.

Храм Баалшаміна після руйнування

Храм Баалшаміна після руйнування

pnp.ru

Храм Баалшаміна після руйнування

Храм Баалшаміна після руйнування

pnp.ru

Монументальна арка Пальміри

Монументальна арка Пальміри, також відома як Тріумфальна арка, була споруджена в III столітті, під час правління римського імператора Септимія Севера. Руїни арки були візитною карткою міста.

Монументальна арка Пальміри

Монументальна арка Пальміри

pnp.ru

Найдавніша пам'ятка була зруйнована силами Ісламської держави у жовтні 2015 року.

Монументальна арка Пальміри після руйнування

Монументальна арка Пальміри після руйнування

pnp.ru

Монументальна арка Пальміри після руйнування

Монументальна арка Пальміри після руйнування

pnp.ru

Сен-Жерве

Церква побудована на фундаменті найдавнішої церкви правого берега Парижа, що існувала з кінця IV століття. Будівництво сучасної Сен-Жерве було розпочато у 1494 році і тривало майже півтора століття.

Сен-Жерве

Сен-Жерве

wikipedia.org

Під час Другої світової війни церква сильно постраждала. Частина її стін, а також вежі і старовинні вітражі були зруйновані. Відновити пам'ятку вдалося лише за кілька десятиліть.

Руйнування у Сен-Жерве

Руйнування у Сен-Жерве

design-mate.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері не вдавалося протягом кількох годин, оскільки її не можна було заливати великою кількістю води. Перепад температур міг призвести до руйнування каменю, з якого побудована церква.

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