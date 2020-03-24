Собака приняла "в семью" осиротевшую обезьянку: видео

В Индии беременная собака "усыновила" детеныша обезьяны, который ранее лишился матери.
Трогательное видео взаимоотношений животных снял индийский фотограф, сообщает Daily Mail.
Детеныш обезьяны проводит вместе с собакой много времени, на видео он ползает по своей приемной матери, пока она отдыхает на солнце.
Родную мать обезьяны отравили местные жители, опасаясь, что она, как и другие обезьяны, будет вредить посевам.
А пока из-за путешествия откладываются, чтобы не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.
🙅♀️Як не посваритися зі своєю половинкою за час карантину. ⠀ Три тижні вдома — ще той екстрим😅 ⠀ 📰Мінімум новинних стрічок. Не варто читати усіх вірусологів світу та обговорювати це вдома. ⠀ 🍭Максимум позитивних емоцій. Веселий серіал, прогулянка на природі чи улюблені смаколики. ⠀ 🗺Крутезні плани на майбутнє. Яскрава подорож, нові смартфони та величезний телевізор. ⠀ 💡Пізнайте кохану людину ще краще. Дізнайтеся про дитинство та моменти, що запам’яталися на все життя. ⠀ 💑Займайтеся коханням. На це завжди не вистачало часу? Гарна можливість надолужити тут і зараз. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #kiev #kharkov #instagood #odessa #like4like #lviv #beautiful #kyiv #followme #fashion #girl #travel #dnepr #photooftheday #vsco #photo #follow #style #ua #ukr #ukrainian #instaukraine #skyscrapers #buildings #skyline #skyscraper #cityview
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