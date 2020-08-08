Смерті не бояться, – блогер про тотальне порушення карантину в "Борисполі"

Люди, що прибували з-за закордону не дотримувалися соціального дистанціювання в приміщенні аеропорту "Бориспіль".

До того ж деякі пасажири не були в масках для обличчя. Про це в Facebook написав блогер і мандрівник Максим Циркель.

"Мені прислали фото з зони прильоту аеропорту Бориспіль. Соціальне дистанціювання в дії! На фото чартерні туристи прилетіли з відпочинку, серед них можливо і мої клієнти. Цих людей не будуть тестувати і перевіряти, вони постоять в тісному контакті та роз'їдуться по своїх містах, а потім цифри. Сьогодні (8 серпня – Ред.) новий антирекорд 1489 випадків, і цифра буде рости", – сказав він.

Циркель зазначив, що в Україні населення не дотримується заходи безпеки, що і веде до зростання числа заражених COVID-19.

"У нас не дотримуються мінімальних рекомендацій, навіть найпростіших, і не стежать за їх виконанням. Люди не бояться хвороби, не бояться смерті і втратити близьких. Українці безсмертний народ", – додав він.

Аеропорт "Бориспіль" Facebook \ Максим Циркель

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропортах України встановлять лабораторії для ПЛР-тестування.