Смерть і секс: названі жахливі витівки постояльців готелів

Туристи бувають різні: хтось приїжджає в готель, щоб добре відпочити, а хтось щоб, наприклад, накласти на себе руки і зайнятися сексом на очах у покоївки.

Співробітник готелю Якоб Томський, розповів The Sun про найогидніші випадки з якими він зіткнувся за свою десятирічну кар'єру.

За словами Якоба, найжахливіше це, коли туристи приїжджали в готель, щоб накласти на себе руки.

"Постояльці можуть померти в будь-який момент - навіть уві сні. За час моєї роботи було дуже багато смертей ", - згадує Томський.

Також, він зазначив, що часто натикався на гостей, які займалися сексом.

"Багато хто з постояльців жадають бути спійманими. Вони спеціально телефонують і просять принести що-небудь в номер, щоб співробітники застали їх за непристойним заняттям ", - говорить Якоб Томський.

Крім того, туристи майже завжди залишають за собою неприбрані мерзенні речі, наприклад, кров, залишки екскрементів і інших виділень.

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