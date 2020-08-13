SkyUp оновила програму польотів на осінь і зиму: опубліковано список рейсів

Авіакомпанія SkyUp оновила свою програму польотів з українських аеропортів на осінь і зиму.

До вже анонсованих рейсів додалися також нові, повідомили "Укрінформу" в прес-службі компанії.

Уточнюється, що йдеться про польоти на Шрі-Ланку, до ОАЕ, Ізраїлю, Йорданії, Китаю, Сербії, Швеції, Словаччини, Італії, Франції та Чехії.

У компанії пояснили, що осінньо-зимова програма стартує 25 жовтня, винятком стане лише маршрут Київ – Дубай – Київ, рейси за яким розпочнуться 26 вересня двічі на тиждень – по суботах і середах. Частота польотів за маршрутом поступово додаватиметься, і вже з 25 жовтня рейси виконуватимуться 5 разів на тиждень – по понеділках, середах, четвергах, суботах і неділях. При цьому квитки вже у продажу.

Починаючи з 25 жовтня SkyUp пропонує додатково наступні маршрути з Києва:

Київ – Белград – Київ: вівторок, п'ятниця;

Київ – Братислава – Київ: четвер, неділя;

Київ – Стокгольм – Київ: вівторок, п'ятниця;

Київ – Амман – Київ: середа, неділя;

Київ – Коломбо – Київ: понеділок, четвер.

Зі Львова з 25 жовтня додали маршрути:

Львів – Дубай – Львів: середа, субота;

Львів - Неаполь - Львів: понеділок, п'ятниця;

Львів - Прага - Львів: вівторок, четвер, неділя;

Львів - Париж (Бове) - Львів: вівторок, п'ятниця;

Львів – Тель-Авів – Львів: четвер, неділя.

З Харкова з 25 жовтня:

Харків – Прага – Харків: вівторок, четвер, неділя;

Харків – Дубай – Харків: середа, субота;

Харків – Париж (Бове) – Харків: четвер, неділя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні SkyUp виключила 22 напрямки з літньої навігації 2020 і відклала старт польотів в 9 країн світу через карантин у зв'язку з розповсюдженням COVID-19.