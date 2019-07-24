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Скасовано сотні рейсів: у найбільшому аеропорту Європи застрягли тисячі туристів

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В Амстердамі застрягли тисячі туристів у найбільшому аеропорту Європи Схіпхол через затримки рейсів, які стали наслідком проблеми із заправкою літаків.

За даними AP, компанія Aircraft Fuel Supply, яка поставляє паливо, зіткнулася з несправністю в своїй системі.

"Це означає, що літаки не можуть бути заправлені прямо зараз, що викликає затримки", – йдеться в повідомленні.

аеропорт Схіпхол

аеропорт Схіпхол

вікіпедія

У зв'язку з проблемами через паливо понад 180 рейсів було скасовано і близько 400 було затримано. Постачальник послуг по заправці літаків почав вирішувати проблему, однак скільки часу знадобиться, щоб усунути неполадки, не уточнюється.

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Проблеми почалися приблизно о 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом). За словами офіційного представника аеропорту, знайти альтернативного постачальника авіаційного палива в даний час не представляється можливим.

Пасажирам рекомендується перевірити, чи не затримується їх рейс, якщо вони зібралися вилітати з цього аеропорту. Схіпхол займає п'яте місце на континенті за обсягами пасажиропотоку.

туризм

туризм

pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 27 червня також був затриманий рейс авіакомпанії Wizz Air Київ-Ларнака (Кіпр) через повідомлення про "замінування", якого не було. Це призвело до бунту пасажирів.

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Місце
Нідерланди Амстердам
Теги
затриманий рейс туризм подорожі
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-------------3. Аэропорт Схипхол, Амстердам, Нидерланды-------------------------------------- --------2. Аэропорт Шарль-де-Голль, Париж, Франция------------------------------------------- 1. Аэропорт Хитроу, Лондон, Великобритания----------------------------------------------------
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