Сиділи на підлозі: популярна авіакомпанія осоромилася через крісла

Пасажири авіакомпанії TUI провели двогодинний політ, сидячи на підлозі літака, виявивши, що заявлених у посадочних талонах місць не існує.

44-річна пасажирка Паула Тейлор зі своїм чоловіком і донькою заздалегідь прибули в аеропорт острова Менорка, щоб отримати три місця поряд у літаку на зворотному шляху в Бірмінгем (Англія), пише Daily Mail.

Їм надали місця D, E і F на 41 ряду, але, коли вони піднялися на борт, з'ясувалося, що сидінь під такими номерами не існує.

Після отримання скарги члени екіпажу знайшли одне вільне місце. Дитині запропонували зайняти його на час зльоту і посадки, у той час як пару розмістили на відкидних сидіннях, призначених для бортпровідників. Однак, як тільки літак набрав висоту, персоналу знадобився доступ до відсіків, що розташовані за цими сидіннями. У результаті родині довелося розміститися на підлозі.

У TUI пояснили, що перед вильотом літак замінили на інший, який мав іншу конфігурацію сидінь. Компанія принесла вибачення за інцидент і запропонувала пасажирам повністю відшкодувати вартість квитків.

Як раніше писав OBOZREVATEL, загальний пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році досяг рекордного показника — на 25% більше, ніж у 2017 році.

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