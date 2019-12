Шукають під снігом людей: популярний курорт Швейцарії накрила лавина. Перші відео з місця НП

На гірськолижному курорті у центральній частині Швейцарії зійшла лавина, в результаті чого двоє туристів отримали поранення.

НП сталася вранці, 26 грудня, а влада побоюється, що кілька осіб пропали безвісти, передає місцеве видання Swiss Info (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"У четвер вранці на гірськолижному курорті Андерматт в кантоні Урі в центральній частині Швейцарії, на гірськолижну трасу зійшла лавина. Двох з незначними травмами врятували, але влада кантону побоюється, що ще кілька осіб можуть бути поховані під снігом", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що рятувальники продовжують масштабну операцію. За даними Інституту досліджень снігу та лавин (SLF), на цьому курорті зберігається третій ступінь небезпеки.

Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr