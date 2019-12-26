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26 грудня • оновлено в 18:39
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Шукають під снігом людей: популярний курорт Швейцарії накрила лавина. Перші відео з місця НП

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На гірськолижному курорті у центральній частині Швейцарії зійшла лавина, в результаті чого двоє туристів отримали поранення.

НП сталася вранці, 26 грудня, а влада побоюється, що кілька осіб пропали безвісти, передає місцеве видання Swiss Info (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

У Швейцарії зійшла лавина

У Швейцарії зійшла лавина

Кадр з відео

"У четвер вранці на гірськолижному курорті Андерматт в кантоні Урі в центральній частині Швейцарії, на гірськолижну трасу зійшла лавина. Двох з незначними травмами врятували, але влада кантону побоюється, що ще кілька осіб можуть бути поховані під снігом", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що рятувальники продовжують масштабну операцію. За даними Інституту досліджень снігу та лавин (SLF), на цьому курорті зберігається третій ступінь небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лавина зійшла на популярному гірськолижному курорті Кран-Монтана в Швейцарії, в результаті чого під снігом опинилися 12 туристів.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Швейцарія
Теги
туризм туристы подорожі Подорожі Європою
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