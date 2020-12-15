Шрі-Ланка відкриває кордони для українських туристів: які правила будуть діяти

Софія Ковнір Новини 12:31, 15.12.2020 Оновлено: 12:32, 15.12.2020

Вже з 26 грудня українські туристи зможуть відвідати популярний курорт Шрі-Ланку. Але водночас деякі правила в'їзду та перебування в країні зміняться.

Так, візу потрібно буде відкрити заздалегідь за допомогою сайту міграційної служби Шрі-Ланки. А для реєстрації необхідно надати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття. Про це повідомляє видання Travel Off Path.

Потім після заселення у готель туристам слід зробити повторний тест, вартість якого становить 45 доларів. Результати прийдуть на мобільний телефон.

Крім того, на сьомий день відпочинку в країні необхідно буде здати третій ПЛР-тест. Якщо результат позитивний, то українцям доведеться самоізолюватися у готелі.

Українські туристи зможуть відвідати Шрі-Ланку
APL Travel

Варто відзначити, що туристи повинні провести на Шрі-Ланці щонайменше 14 днів. Додамо, що поки відвідувати екскурсійні об'єкти заборонено. Дата відновлення невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, на які курорти можна полетіти під час локдауну.

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