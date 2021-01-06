Шрі-Ланка відкриває аеропорти для туристів: названо дату

Шрі-Ланка з 21 січня відкриває аеропорти для туристів. Комерційні рейси відновляться вже 23 січня. Відпочивальники зможуть відвідати безліч цікавих місць тільки з негативним тестом на коронавірус.

Як розповів міністр туризму Прасанна Ранатунга, відкриття кордонів пов'язано з тим, що близько трьох мільйонів осіб у країні залежать від індустрії туризму. Про це повідомляє видання Colombo Page.

Варто відзначити, що також опублікували пам'ятки, які зможуть відвідати туристи під час відпустки:

Храм Святого Зуба в Канді;

Національні парки Яла, Ет-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве;

Королівський печерний храм Дамбулла;

Золотий храм;

Королівський ботанічний сад;

Лаксана Канді і гілки Піннавела;

Відкритий зоопарк Піннавела;

Притулок для слонів;

Фортеця Сігірія;

Спостереження за китами Мірісси.

Шрі-Ланка з 21 січня відкриває аеропорти для туристів imaginetravel.com.ua

Нагадаємо, раніше 28 грудня Шрі-Ланка прийняла перших туристів. За словами Ранатунга, це був пілотний проєкт. Усі відпочивальники пройшли ПЛР-тестування і під час перебування в країні здали ще додаткові тести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року через пандемію коронавірусу більшість кордонів закрито, але туристи все ж знайшли ідеальне місце для відпочинку. Так, популярним став Гібралтар – британська заморська територія на південному краю Піренейського півострова.