Шрі-Ланка відкрила кордони: що змінилося для туристів

З 21 січня популярний курорт Шрі-Ланка відкрив кордони для туристів. Так, відпочивальники зможуть відвідати безліч цікавих місць тільки з негативним тестом на коронавірус.

Як зазначається, місцева влада вжила всіх заходів обережності у зв'язку з пандемією. Про це повідомляє видання AP News.

Як стало відомо, перші два тижні туристи зможуть зупинятися тільки в одному з готелів країни.

Для в'їзду на курорт необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не пізніше 96 годин до прибуття.

Крім того, відпочивальникам потрібно буде зробити такий же тест перед заселенням у готель і через п'ять днів перебування там.

Який має вигляд Шрі-Ланка imaginetravel.com.ua

Варто відзначити, що також з'явився список пам'яток, які зможуть відвідати туристи під час відпустки:

Храм Святого Зуба в Канді;

Національні парки Яла, Ет-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве;

Королівський печерний храм Дамбулла;

Золотий храм;

Королівський ботанічний сад;

Лаксана Канді і гілки Піннавела;

Відкритий зоопарк Піннавела;

Притулок для слонів;

Фортеця Сігірія;

Спостереження за китами Мірісси.

Нагадаємо, раніше 28 грудня Шрі-Ланка прийняла перших туристів. За словами Ранатунга, це був пілотний проєкт. Усі відпочивальники пройшли ПЛР-тестування і під час перебування в країні здали ще додаткові тести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року через пандемію коронавірусу більшість кордонів закрито, але туристи все ж знайшли ідеальне місце для відпочинку. Так, популярним став Гібралтар – британська заморська територія на південному краю Піренейського півострова.