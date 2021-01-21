Шрі-Ланка відкрила кордони: що змінилося для туристів
З 21 січня популярний курорт Шрі-Ланка відкрив кордони для туристів. Так, відпочивальники зможуть відвідати безліч цікавих місць тільки з негативним тестом на коронавірус.
Як зазначається, місцева влада вжила всіх заходів обережності у зв'язку з пандемією. Про це повідомляє видання AP News.
Як стало відомо, перші два тижні туристи зможуть зупинятися тільки в одному з готелів країни.
Для в'їзду на курорт необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не пізніше 96 годин до прибуття.
Крім того, відпочивальникам потрібно буде зробити такий же тест перед заселенням у готель і через п'ять днів перебування там.
Варто відзначити, що також з'явився список пам'яток, які зможуть відвідати туристи під час відпустки:
Храм Святого Зуба в Канді;
Національні парки Яла, Ет-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве;
Королівський печерний храм Дамбулла;
Золотий храм;
Королівський ботанічний сад;
Лаксана Канді і гілки Піннавела;
Відкритий зоопарк Піннавела;
Притулок для слонів;
Фортеця Сігірія;
Спостереження за китами Мірісси.
Нагадаємо, раніше 28 грудня Шрі-Ланка прийняла перших туристів. За словами Ранатунга, це був пілотний проєкт. Усі відпочивальники пройшли ПЛР-тестування і під час перебування в країні здали ще додаткові тести.
Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року через пандемію коронавірусу більшість кордонів закрито, але туристи все ж знайшли ідеальне місце для відпочинку. Так, популярним став Гібралтар – британська заморська територія на південному краю Піренейського півострова.