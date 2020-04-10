Шалене змагання Red Bull Flugtag. Що треба знати

Red Bull Flugtag – змагання саморобних літальних апаратів, які щороку проходять у різних локаціях у всьому світі. А у вересні 2020 року Red Bull Flugtag повертається до України.

У тебе є креатив, кураж і бажання політати на власному апараті? Тоді чимдуж заходь на сайт змагання та до 20 квітня подавай заявку на участь.

Не забудь також про додатковий комплект нижньої білизни, бо навіть якщо вдасться спроєктувати літальний апарат, що встановить світовий рекорд, ти з командою однаково опинишся у воді.

Змагання Red Bull Flugtag пройдуть в Україні втретє. Уперше вони відбулися в 2010 році, а вдруге – у 2013. Цього року Red Bull Flugtag пройде в суботу, 5 вересня.

А щоб легше було розуміти, коли надсилати креслення літального апарата, коли відберуть фіналістів і скільки людей має бути в команді, ми підготували відповіді на найпоширеніші запитання про Red Bull Flugtag:

Коли останній день для подачі заявок?

20 квітня. Це дедлайн для реєстрації -- дозаявитися пізніше не можна буде. Усі інші деталі можна буде внести пізніше у створену заявку.

Які дані потрібно вказати в заявці до 20 квітня?

Лише свої загальні дані, більше нічого. Тобі не потрібно вказувати ні учасників команди, ні деталізувати свій майбутній літальний апарат.

Але якщо ти зможеш надіслати готовий ескіз до 20 квітня, то автоматично станеш претендентом на отримання запасу енергії та крил від Red Bull.

Як узагалі подати заявку?

Усе дуже просто! Потрібно перейти на сайт Flugtag.redbull.com, зайти в розділ ЗАЯВКА й натиснути "Подати заявку!"

На першому етапі потрібно лише заповнити форму реєстрації (стандартний набір запитань: ім’я, прізвище, вік, стать, адреса й email). Цю форму краще заповнювати капітану команди для уникнення непорозумінь.

Тобто до 20 квітня необов'язково мати готовий ескіз свого літального апарата?

Саме так! Ескіз і деталі літального апарата, а також повний склад команди потрібно буде внести вже на другому етапі!

Однак, ніхто не забороняє зробити усе одразу. Тим більше, ти автоматично станеш претендентом на отримання запасу енергії та крил від Red Bull, якщо надішлеш ескіз до 20 квітня.

Коли тоді дедлайн надсилання промальованого ескіза літального апарата?

До 31 травня! У тебе буде більше місяця, щоб виконати два головні завдання: зібрати команду й придумати ідею свого літального апарата.

А скільки людей має бути в команді?

Максимальна кількість учасників однієї команди -- 5. Але це не означає, що твоя команда обов'язково має складатися з такої кількості людей: учасників може бути менше. Але подумай, чи добре тебе розженуть і "підштовхнуть" до польоту.

А як і де малювати ескіз літаючого апарата. Є варіанти? Допускається виконання ескіза від руки (олівець, фарби, фломастери тощо), а також у комп'ютерній графіці. До ескіза можуть бути додані різні додаткові фото- чи відеоматеріали для більш повного уявлення ідеї літального апарата. Ось кілька популярних комп'ютерних програм для створення крутого ескіза: KOMPAS 3D, SolidWorks, Autocad.

Коли визначаться фіналісти Red Bull Flugtag?

До 16 червня ми визначимо 40 найкрутіших літальних апаратів, які й будуть виступати на Red Bull Flugtag.

Давайте ще раз. Які є етапи змагання і коли дедлайн кожного?

До 20 квітня подати заявку на сайті. Достатньо просто відправити свої дані. І на цю заявку учаснику на пошту автоматично прийде лист з деталями, як готувати й подавати ескіз свого літального апарата.

До 31 травня всі учасники, які подали заявку до 20 квітня, збирають команду й надсилають ескіз з деталями свого літального апарата.

До 16 червня – відбір фіналістів, які розпочнуть підготовку до польоту на Red Bull Flugtag;

З 20 червня по 31 серпня – будівництво літальних апаратів;

5 вересня – головне змагання Red Bull Flugtag у Києві.

Є лайфхаки, як збільшити вірогідність потрапляння у фінал?

Якщо маєш креативний підхід до будь-якого завдання й не боїшся "намочити" свої штани, хутчіш завантажуй свій ескіз. Головне не бійся втілити в реальність своє бачення чудернацького літального апарата. Що цікавішою й нестандартнішою буде ідея, то більше в тебе шансів.

Але головне не забувай про правила Red Bull Flugtag. Їх обов'язково потрібно дотримуватися!

Не втрачай нагоди поборотися за перемогу в одному з найбільш креативних змагань у світі. Збирай команду, готуй проєкт і реєструйся для участі в Red Bull Flugtag-2020.

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