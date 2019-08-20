Серце запускали 5 разів: на курорті в Туреччині трапилася страшна НП з дитиною

На курорті в Туреччині трапилася страшна НП з 12-річною дівчинкою. Так, руку дитини засмоктало в трубу басейну.

Інцидент стався 18 серпня в Бодрумі. Дівчинка перебуває в комі, й до свідомості за останні два дні вона так і не приходила. Про це повідомили в Telegram-каналі "Hue".

Зараз дитина в лікарні міста Денізлі. Її серце перезапускали вже 5 разів. Туроператор допоміг родині зняти на два дні житло ближче до лікарні. Всі інші витрати їм доведеться оплачувати самостійно.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на Мадагаскарі 19-річна туристка з Британії Алана Катленд випала з літака під час польоту. Тіло студентки Кембриджського університету знайшли місцеві жителі й співробітники служб безпеки.

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