Що робити пасажирам літака в разі шторму: названий порядок дій

Визначено порядок дій авіапасажирів у разі шторму. Авіапасажирам слід дотримуватися його, щоб заздалегідь дізнатися про будь-які зміни в запланованій подорожі.

В першу чергу туристам радять відстежувати всю нову інформацію безпосередньо від авіакомпаній. Про це пише Lenta.

pexels.com

"У дні та години, перед польотом, уважно стежте за будь-якими оновленнями і даними про зміни в розкладі. Перевіряйте веб-сайти авіакомпаній і аеропортів, а також їх сторінки в соціальних мережах", - йдеться в матеріалі.

pexels.com

Також, необхідно завчасно запланувати поїздку в аеропорт і подбати про покупку страхового поліса - зокрема, він може стати в нагоді, якщо пасажир несвоєчасно прибуде в аеропорт і пропустить реєстрацію. У разі ж, якщо рейс буде скасований, а авіакомпанія не запропонує альтернативні способи дістатися до пункту призначення, турист має право отримати відшкодування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Шані Перальта назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака.

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