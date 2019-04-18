Ще можна врятувати: як виглядають напівзруйновані стародавні собори України

Пожежа в легендарному соборі Паризької Богоматері привернула увагу суспільства до збереження старовинних унікальних пам'яток по всьому світу.

В Україні також існують давні собори і храми XV-XVII століть, які перебувають на межі руйнування і давно потребують порятунку і реставрації, передає "BBC-Україна".

Ізяслав, Хмельницька область. Фарний костел Іоанна Хрестителя був зведений у 1599 році. Зараз ним ніхто не займається, тому будівля нагадує стародавні руїни. Тільки ентузіасти проводять розчистку від кущів та сміття.

Підгайці, Тернопільська область. Троїцький костел 1634 року – другий приклад історичної пам'ятки, яка перебуває в катастрофічному стані.

Старокостянтинів, Хмельницька область. Домініканський костел 1613 року перетворився на руїни. Пам'ятку було передано РПЦ в Україні, яка і не збирається відновлювати будівлю.

Кам'янець-Подільський, Хмельницька область. Костел св. Миколи і домініканський монастир – пам'ятка архітектури XV-XVIII століття. Фахівці та студенти польських художніх вузів допомагають реставрувати інтер'єри. А фасад не вийшло привести в порядок після пожежі 1993 року.

Червоноград у Заліщицькому районі Тернопільської області. Домініканський костел 1615 року разом із залишками Червоноградського замку перетворилися на руїни.

Язловець, Бучацький район Тернопільської області. Костел Успіння Діви Марії 1590 року побудували в ренесансно-готичному стилі. Там похований польський композитор Микола Гомулка. Будівлю майже зруйновано, а чистоту намагаються підтримувати місцеві жителі.

Гвіздець в Івано-Франківській області. Монастир бернардинів 1723-1735 років будівництва також перебуває в критичному стані. Гроші на реставрацію намагаються збирати католики села, але їх замало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня в Нотр-Дам виникла пожежа, яку змогли згасити лише через 9 годин. Очевидці опублікували кадри, на яких відображено наслідки.

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