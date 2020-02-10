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10 лютого • оновлено в 19:09
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Самый древний остров: где отдыхала этой зимой Билли Айлиш

2.3т
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Нашумевшая американская певица Билли Айлиш, триумфатор премии Грэмми, в январе решила понежиться на солнышке на острове Кауаи.

У себя в Instagram звезда выложила фото грозового гавайского неба, сама же Айлиш отвернулась от фотографа, зато надела леи – традиционные гавайские бусы из цветов.

been gone

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Остров Кауаи – не только один из самых живописных и самых крупных островов Гавайского архипелага, но также и самый древний.

Геологи полагают, что он возник более 6 млн лет назад из-за извержения вулкана. Местность здесь гористая, поросшая густой зеленью. В глубине острова множество каньонов, водопадов и ручьев.

Самый древний остров: где отдыхала этой зимой Билли Айлиш

pixabay.com

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