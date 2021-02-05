Ryanair заборонили використовувати рекламу про вакцинацію від COVID-19

У Великобританії на ірландську авіакомпанію Ryanair надійшла рекордна кількість скарг. Це пов'язано з тим, що вони використовували в рекламі сумнівні твердження про вакцинацію від COVID-19.

Загальна кількість скарг – 2370. Як стало відомо, Ryanair використовувала слоган "Jab & Go" – "Вакцинуйтесь і летіть". Про це повідомляє видання BBC.

Так, багато хто вважає, що така реклама вводить в оману людей, так як її могли прийняти за повідомлення про те, що більшість населення Британії до сезону відпусток вже отримає щеплення від вірусу і зможе повернутися до нормального життя.

Агентство з реклами розглянуло скарги і вирішило, що в умовах складності ситуації "важливо, щоб рекламщики були обережними, говорячи про боротьбу Великобританії з коронавірусом з прив'язкою до певних часових рамок".

"Реклама оманливо запевняла покупців, що в разі вакцинації від коронавірусу вони зможуть поїхати в подорож без будь-яких обмежень", – зазначив регулятор.

У підсумку авіакомпанії заборонили використовувати цю рекламу.

Нагадаємо, Ryanair – ірландська авіакомпанія, найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі. Головний офіс знаходиться в Сордсі, графство Дублін. Заснована у 1984 році ірландським мільйонером Тоні Раяном, Крісом Раяном і Ліамом Лонерганом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ryanair до кінця березня 2021 року припинить 70% маршрутів з Києва. Так, до весни з аеропорту "Бориспіль" будуть здійснюватися тільки три рейси – до Відня, Берліна і Валенсії.