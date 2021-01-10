Ryanair скасував частину рейсів з Києва до кінця березня

Компанія Ryanair повідомила, що до кінця березня 2021 року припинить 70% маршрутів з Києва. Так, до весни з аеропорту "Бориспіль" будуть здійснюватися тільки три рейси – до Відня, Берліна і Валенсії.

Відзначається, що також з лютого підприємство планує відновити рейси в Пафос, Краків, Познань, Мадрид, Лондон і Манчестер. Про це повідомляє Avianews.

Як стало відомо, на кінець березня маршрутна мережа Ryanair з Києва буде включати 26 пунктів. Про рейси в Кельн, Дублін, Бидгощ і Барселону – поки нічого невідомо.

Крім того, компанія також скоротила польотну програму з регіональних аеропортів України. Та, до літа не буде рейсів з Харкова і Херсона.

Компанія Ryanair 112 Україна

У Львові у авіакомпанії залишився тільки один маршрут – до Лондона, а рейси в Болонью відновляться з 1 лютого.

Відзначимо, що з Одеси компанія Ryanair буде включати три аеропорти. Рейси до Кракова, Дюссельдорфа Веце, Гданська будуть виконуватися з початку лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше угорська авіакомпанія Wizz Air скоротила кількість рейсів з України в зимовому розкладі польотів. Частина з них скасована до кінця березня 2021 року.