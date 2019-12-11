На острові Пхукет (Таїланд) мавпа напала на російського туриста, який не дотримувався правил.

За даними місцевого видання Рhukethot news, примат покусав мандрівника на популярному оглядовому майданчику To Sae Hill.

На туриста напала мавпа - Пхукет Рhukethot news

У результаті у туриста було поранено руку, почалася кровотеча, яку допомагали зупинити очевидці. Проте, волонтер, який доглядає за мавпами, пояснив журналістам, що мандрівники найчастіше самі винні в подібних пригодах.

На туриста з РФ напала мавпа - місце події Рhukethot news

Як стало відомо, таке відбувається вже не вперше, а все тому, що відвідувачі нехтують правилами безпеки. Попередження на таблиці в парку написано одразу чотирма мовами: тайською, англійською, китайською та російською. На вивісці йдеться, що строго заборонено чіпати звірів, годувати з рук також не можна.

Попередження для туристів на чотирьох мовах Рhukethot news

"Тепер треба цю новину в передачі Малахова обговорити. Запросити родичів потерпілого і мавпи", "Мавпа русофобка", "Зазвичай навпаки буває", – посміялися користувачі.

Пхукет мавпи Рhukethot news

У Таїланді росіянин став жертвою мавпи Рhukethot news

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