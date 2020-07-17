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Румунія продовжила заборону в'їзду для українців

Юрій Сергієнко
Новини
2,3 т.
Румунія продовжила заборону на в'їзд туристів

Румунія продовжила заборону на в'їзд туристів.

Румунія до 15 серпня продовжила заборону на в'їзд в країну для іноземців, в тому числі громадян України.

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Відповідне рішення 15 липня ухвалив уряд країни, повідомляється на сторінці посольства України в Румунії.

При цьому транзит через країну можливий, але за певних умов:

  • тільки в безперервному порядку і виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії;

  • за наявності відповідних документів, що підтверджують транзитну мета поїздки і дають підстави для в'їзду в країну проходження;

  • транзитний проїзд в країни, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий при наявності документів, що підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю і т.д.) і дають підстави для в'їзду в країну проходження.

На територію Румунії можуть в'їжджати:

  • члени сім'ї громадян Румунії;

  • члени сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, мають право на проживання на території Румунії;

  • ті, у кого є довгострокові візи, вид на проживання або документ еквівалентний виду на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, згідно із законодавством ЄС;

  • особи, які в'їжджають в Румунію з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, дозвіл на проживання або іншим еквівалентним документом;

  • дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу;

  • особи в режимі транзиту, в тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;

  • пасажири, які подорожують по імперативним мотивами;

  • особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин;

  • іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання;

  • іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування необхідно з економічної точки зору, і діяльність не може бути відкладена або проводитися за кордоном;

  • іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського і річкового транспорту;

  • члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь в спортивних змаганнях, організованих на території Румунії.

Facebook посольство України в Румунії

Facebook посольство України в Румунії

Facebook посольство України в Румунії

Facebook посольство України в Румунії

Facebook посольство України в Румунії

Facebook посольство України в Румунії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз поновив список країн, з якими з 16 липня рекомендовано зняти обмеження на необов'язкові поїздки в ЄС. У списку вказані 13 країн, проте Україна в ньому немає.

Також МОЗ України оновив список країн "зеленої зони", в які можуть в'їжджати українці.

РумуніяКоронавірус
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