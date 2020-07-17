Румунія продовжила заборону в'їзду для українців

Румунія до 15 серпня продовжила заборону на в'їзд в країну для іноземців, в тому числі громадян України.

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Відповідне рішення 15 липня ухвалив уряд країни, повідомляється на сторінці посольства України в Румунії.

При цьому транзит через країну можливий, але за певних умов:

тільки в безперервному порядку і виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії;

за наявності відповідних документів, що підтверджують транзитну мета поїздки і дають підстави для в'їзду в країну проходження;

транзитний проїзд в країни, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий при наявності документів, що підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю і т.д.) і дають підстави для в'їзду в країну проходження.

На територію Румунії можуть в'їжджати:

члени сім'ї громадян Румунії;

члени сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, мають право на проживання на території Румунії;

ті, у кого є довгострокові візи, вид на проживання або документ еквівалентний виду на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, згідно із законодавством ЄС;

особи, які в'їжджають в Румунію з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, дозвіл на проживання або іншим еквівалентним документом;

дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу;

особи в режимі транзиту, в тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;

пасажири, які подорожують по імперативним мотивами;

особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин;

іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання;

іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування необхідно з економічної точки зору, і діяльність не може бути відкладена або проводитися за кордоном;

іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського і річкового транспорту;

члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь в спортивних змаганнях, організованих на території Румунії.

Facebook посольство України в Румунії

Facebook посольство України в Румунії

Facebook посольство України в Румунії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз поновив список країн, з якими з 16 липня рекомендовано зняти обмеження на необов'язкові поїздки в ЄС. У списку вказані 13 країн, проте Україна в ньому немає.

Також МОЗ України оновив список країн "зеленої зони", в які можуть в'їжджати українці.